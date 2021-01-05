Серене Уильямс посоветовали завершить карьеру. Это вызвало скандал

81-летний владелец турнира Madrid Open и известный в прошлом теннисист Ион Цириак спровоцировал большой скандал в соцсетях, заявив в интервью румынскому телевидению, что Серене Уильямс давно пора уходить из тенниса.

«В таком возрасте и с таким весом, который у нее сейчас, она не двигается так же легко, как 15 лет назад. Серена была великим игроком, но, если бы у нее осталось хоть немного порядочности, она бы завершила карьеру», — заявил победитель Ролан Гаррос-1970 в парном разряде. Цириаку ответил в соцсетях муж Уильямс Алексис Оганян: «Всем наплевать, что думает Цириак», — написал бизнесмен.

Многие поклонники Серены назвали высказывание Иона «невежественным», «отвратительным» и «сексистским», сообщает ubitennis.net.