Серене Уильямс понадобилось почти 3 часа, чтобы обыграть Аранчу Рус
24 августа 2020, 23:15
Американка Серена Уильямс во втором круге турнира в Нью-Йорке в трех сетах обыграла голландку Аранчу Рус — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0). Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 1 950 079 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Серена Уильямс (США, 3) — Аранча Рус (Голландия, Q) — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0)
Мария Саккари (Греция, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 7:6 (11:9)
Элисе Мертенс (Бельгия, 14) — Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3
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