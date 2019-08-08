Серена Уильямс заявила, что ощущает причастность к истории африканских племен

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о cъемках для обложки журнала Essense. На ее лицо был нанесен традиционный африканский рисунок.

- Стать лицом обложки Essense было чрезвычайно приятно, - сказала американка на пресс-конференции. - Главным образом благодаря рисунку на лице и тому, что я могла узнать о различных африканских племенах, узнать, что означал мой рисунок на лице.

В определенный момент я эмоционально отреагировал, потому что я афроамериканка и не знаю своих корней. Он (художник) из Нигерии, и было классно услышать от него, как я много значу Африки. Я знаю, что Африка тоже очень важна для меня. Искусство людей и племен, которые являются частью моей истории - это было просто невероятно.