Серена Уильямс заявила, что ощущает причастность к истории африканских племен

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о cъемках для обложки журнала Essense. На ее лицо был нанесен традиционный африканский рисунок.
- Стать лицом обложки Essense было чрезвычайно приятно, - сказала американка на пресс-конференции. - Главным образом благодаря рисунку на лице и тому, что я могла узнать о различных африканских племенах, узнать, что означал мой рисунок на лице.
The GOAT @serenawilliams covers our September issue. https://t.co/PpzXO8xBNw— ESSENCE (@Essence) August 6, 2019
В определенный момент я эмоционально отреагировал, потому что я афроамериканка и не знаю своих корней. Он (художник) из Нигерии, и было классно услышать от него, как я много значу Африки. Я знаю, что Африка тоже очень важна для меня. Искусство людей и племен, которые являются частью моей истории - это было просто невероятно.
"I had more time to prepare for the @RogersCup than I did @Wimbledon"@SerenaWilliams reflects on her first match of the North American hardcourt swing 👇 pic.twitter.com/52lErBmBKS— WTA (@WTA) August 8, 2019