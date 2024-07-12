Серена Уильямс высмеяла Шарапову на спортивной премии

Американская теннисистка Серена Уильямс на вручении спортивной премии ESPY-2024 посвятила песню россиянке Марии Шараповой.

«Она могла бы быть моим теннисным мячом. Она потрясающе блондинистая и очень высокая. Люди говорят, у нас вражда. И мы ведем себя грубо по отношению друг к другу... Но, вообще, я обыграла ее 20 раз», — пропела Уильямс на премии.

42-летняя Уильямс является экс-первой ракеткой мира. На ее счету 73 титула WTA и 23 победы на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

37-летняя Шарапова занимала первое место в рейтинге теннисисток. У нее 36 титулов WTA, из которых 5 титулов «Большого шлема».