Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Лексингтоне, Калинская проиграла
20:48
Первая ракетка турнира в Лексингтоне Серена Уильямс вышла во второй круг. В игре 1-го круга американка одолела соотечественницу Бернарду Перу — 4:6, 6:4, 6:1.
В другой встрече россиянка Анна Калинская взяла верх над Жиль Тайхманн — 6:2, 7:5.
Лексингтон (США)
Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Серена Уильямс (США, 1) — Бернарда Пера (США) — 4:6, 6:4, 6:1
Жиль Тайхманн (Швейцария) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:2, 7:5
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