Серена Уильямс вышла во второй круг турнира в Лексингтоне, Калинская проиграла

Первая ракетка турнира в Лексингтоне Серена Уильямс вышла во второй круг. В игре 1-го круга американка одолела соотечественницу Бернарду Перу — 4:6, 6:4, 6:1.

В другой встрече россиянка Анна Калинская взяла верх над Жиль Тайхманн — 6:2, 7:5.

Лексингтон (США)

Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США, 1) — Бернарда Пера (США) — 4:6, 6:4, 6:1

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:2, 7:5