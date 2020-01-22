Серена Уильямс вышла в третий раунд Australian Open
12:36
Американская теннисистка Серена Уильямс во втором раунде Australian Open обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 6:2, 6:3.
Восьмая ракетка мира 7 раз подала на вылет, не сделала ни одной двойной ошибки и взяла 4 брейк-пойнта из 14.
В третьем раунде Уильямс встретится с китаянкой Ван Цян, которая оказалась сильнее француженки Фионы Ферро (6:1, 6:2).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Серена Уильямс (США, 8) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 6:3
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