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Серена Уильямс вышла в третий раунд Australian Open

12:36
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Американская теннисистка Серена Уильямс во втором раунде Australian Open обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 6:2, 6:3.

Восьмая ракетка мира 7 раз подала на вылет, не сделала ни одной двойной ошибки и взяла 4 брейк-пойнта из 14.

В третьем раунде Уильямс встретится с китаянкой Ван Цян, которая оказалась сильнее француженки Фионы Ферро (6:1, 6:2).

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Серена Уильямс (США, 8) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 6:3

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