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Серена Уильямс: возвращение в теннис, когда и где сыграет в туре

Серена Уильямс и Виктория Мбоко сыграют во втором круге турнира в Лондоне
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Американка Серена Уильямс проведет второй матч после возвращения в теннис в четверг, 11 июня. В паре с Викторией Мбоко из Канады она будет играть с Лаурой Зигемунд (Германия) и Лейлой Фернандес (Канада) во втором круге турнира в Лондоне, начало матча — в 19.30 по московскому времени.

В первом круге пара победила дуэт Николь Меличар/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия) со счетом 7:6 (7:2), 6:2. Матч длился 1 час 32 минуты.

Серена Уильямс не выступала на официальных соревнованиях с 2022 года, когда проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США.

В общей сложности на ее счету 38 побед на турнирах «Большого шлема», а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Корт (24).

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Теннис
Серена Уильямс
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