Серена Уильямс вернется в топ-10 рейтинга WTA впервые после рождения дочери

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс вернется в десятку лидеров рейтинга WTA. В обновленном рейтинге 18 февраля она займет 10-ю строчку.

Это стало возможным после снятия с турнира в Дохе Каролин Возняцки.

Последний раз Уильямс-младшая занимала место в десятке 3 июля 2017 года. После победы на Australian Open-2017 она объявила о приостановке карьеры в связи с беременностью.

После рождения дочери Алексис Олимпии Уильямс дважды доходила до финалов турниров "Большого шлема".