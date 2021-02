Серена Уильямс снялась с турнира в Мельбурне накануне полуфинала

Американская теннисистка Серена Уильямс 5 февраля снялась с турнира в Мельбурне накануне полуфинала, сообщает Twitter-аккаунт WTA.

39-летняя американка решила отказаться от встречи с австралийской Эшли Барти из-за травмы правого плеча. Таким образом, Барти автоматически попала в финал.

Serena Williams has withdrawn from the Yarra Valley Classic singles draw due to a right shoulder injury.



Ashleigh Barty advances to the final by walkover.