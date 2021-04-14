Серена Уильямс снимется в документальном сериале

Американская теннисистка Серена Уильямс подписала с Amazon Studios эксклюзивный контракт на несколько проектов, в том числе, на создание документального сериала о ее личной и профессиональной жизни. Работа над сериалом уже началась, но примерная дата его выхода не уточняется, пишет Variety.

Серена Уильямс — одна из выдающихся спортсменов современности. На ее счету более 90 побед в турнирах «Большого шлема» и WTA (Женская теннисная ассоциация), победы в 39 турнирах «Большого шлема» (23 — одиночный разряд, 14 — парный разряд, 2 — смешанный парный разряд), а также в итоговом чемпионате WTA.