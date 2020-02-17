Серена Уильямс считает, что ее дочери будет тяжело из-за цвета кожи

Американская теннисистка Серена Уильямс высказала мнение, что из-за цвета кожи ее дочь Олимпия будет сталкиваться с трудностями.

— Будущее моей дочери? Я думаю о поле, о неравенстве, — цитирует Уильямс Tennis World USA. — Она будет черной женщиной, хотя у нее родители разных рас, и ей будет тяжелее. Но я надеюсь, что ей не будет так тяжело с этим, как мне и моей матери. Хочется верить, что ей будет немного легче. Ей предстоят испытания, но я хочу подготовить ее к этому.

38-летняя Серена Уильямс — супруга бизнесмена Алексиса Оганяна. 1 сентября 2017 года Уильямс родила дочь — Алексис Олимпию Оганян.