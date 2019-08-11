Серена Уильямс расплакалась на церемонии награждения после финала турнира в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс расплакалась во время церемонии награждения после финала турнира в Торонто. Она в первом сете снялась с матча, уступив 19-летней канадской теннисистке Бьянке Андрееску.
– Спасибо, ребята, – сказала сквозь слезы своим болельщикам Серена. – Я прошу прощения. Я не смогла этого сделать. Я пыталась. Но не смогла. Бьянка, ты блестящая спортсменка и женщина. Спасибо моей команде. Мы будем двигаться вперед.
"I'm sorry...I tried."— WTA (@WTA) August 11, 2019
You're a 🌟, @serenawilliams .#RC19 pic.twitter.com/KeBOiYa48g
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