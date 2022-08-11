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Сегодня, 17:29

Уильямс о поражении Бенчич: «Хотела бы я выступить лучше, но Белинда играла очень хорошо»

Уильямс заявила, что Бенчич играла очень хорошо против нее
Алексей Еремин
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Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала поражение во втором круге турнира в Торонто представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (2:6, 4:6).

«Было много эмоций, — приводит слова Уильямс сайт WTA Tennis. — Мне нравится играть здесь и всегда нравилось. Хотела бы я выступить лучше, но Белинда играла очень хорошо. Это были интересные 24 часа. Как я говорила ранее, я ужасна в прощаниях. Но сегодня вынуждена сказать: «Пока», Торонто».

Ранее американская теннисистка заявила, что может завершить профессиональную карьеру после выступления на US Open.

40-летняя Уильямс является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема», всего в карьере она выиграла 73 турнира WTA.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2737616/bencic-defeats-serena-williams-in-emotional-toronto-sendoff
Теннис
Белинда Бенчич
Серена Уильямс
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