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Серена Уильямс пробилась в финал турнира в Окленде

08:14
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Серена Уильямс стала второй финалисткой турнира в Окленде. В полуфинале в двух сетах американка победила соотечественницу Аманду Анисимову. Уильямс отдала сопернице всего два гейма — 6:1, 6:1.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic 2020

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Серена Уильямс (США, 1) — Аманда Анисимова (США, 3) — 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/auckland/2020/

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