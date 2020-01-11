Серена Уильямс пробилась в финал турнира в Окленде
08:14
Серена Уильямс стала второй финалисткой турнира в Окленде. В полуфинале в двух сетах американка победила соотечественницу Аманду Анисимову. Уильямс отдала сопернице всего два гейма — 6:1, 6:1.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic 2020
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Серена Уильямс (США, 1) — Аманда Анисимова (США, 3) — 6:1, 6:1
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...