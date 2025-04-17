Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:58

Серена Уильямс призналась, что шокирована попаданием в топ-100 самых влиятельных людей 2025 года по версии Time

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала попадание в топ-100 самых влиятельных людей 2025 года по версии журнала Time.

«Для меня большая честь, и, честно говоря, я немного шокирована тем, что меня назвали одной из 100 самых влиятельных людей по версии Time Я действительно люблю то, чем занимаюсь, и все то, чего добилась. С нетерпением жду возможности использовать свой бизнес для оказания весомого вклада. Давайте продолжать менять мир к лучшему», — написала теннисистка в социальной сети.

Серена Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой и победительницей 73 турниров WTA. Она занимает второе место в истории по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде (23).

Американка объявила о завершении карьеры в 2022 году.

Теннис
Серена Уильямс
Читайте также
Кросби, Мэттьюс и Кучеров обсудили рекорд Овечкина по голам в НХЛ
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шнайдер завершила выступление на турнире в Штутгарте

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости