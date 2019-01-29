Серена Уильямс приняла участие в музыкальном баттле

Американка Серена Уильямс приняла участие в Lip Sync Battle - в шоу, где участники соревнуются в исполнении известных песен под фонограмму.
37-летняя теннисистка выступила в номере модели Бруклин Деккер, которая соревновалась со своим мужем, бывшим известным теннисистом Энди Роддиком и исполняла песню Бейонсе "Sorry". Уильямс вышла на сцену в образе Бейонсе.
Напомним, американка на прошлой неделе потерпела поражение в 1/4 финала Australian Open от чешки Каролины Плишковой.
.@BrooklynDecker has a surprise for her husband, @AndyRoddick - fellow tennis legend and G.O.A.T. @SerenaWilliams!– Lip Sync Battle (@lsb) 28 января 2019 г.
🎶: "Sorry" by @Beyonce
📺: Thursday 9/8c on @ParamountNet #lipsyncbattle pic.twitter.com/BestKKFTJl
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