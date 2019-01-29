Серена Уильямс приняла участие в музыкальном баттле

Американка Серена Уильямс приняла участие в Lip Sync Battle - в шоу, где участники соревнуются в исполнении известных песен под фонограмму.

37-летняя теннисистка выступила в номере модели Бруклин Деккер, которая соревновалась со своим мужем, бывшим известным теннисистом Энди Роддиком и исполняла песню Бейонсе "Sorry". Уильямс вышла на сцену в образе Бейонсе.

Напомним, американка на прошлой неделе потерпела поражение в 1/4 финала Australian Open от чешки Каролины Плишковой.

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