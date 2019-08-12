Серена Уильямс поднялась на девятое место в чемпионской гонке WTA

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти. В первой десятке произошло два изменения. На восьмое место поднялась канадка Бьянка Андрееску, а на девятое - американка Серена Уильямс. Теннисистки встретились в финале турнира в Торонто, Андрееску выиграла после снятия Уильямс при счете 3:1 в первом сете.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 12 августа

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) – 4886 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 4617

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 4356

4 (4). Петра Квитова (Чехия) – 3765

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3505

6 (6). Наоми Осака (Япония) – 3346

7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) – 2850

8 (13). Бьянка Андрееску (Канада) - 2727

9 (12). Серена Уильямс (США) - 2635

10 (10). Элина Свитолина (Украина) - 2579...

38 (45). Екатерина Александрова (Россия) – 1003...

42 (44). Вероника Кудерметова (Россия) – 921...

57 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 789...

72 (69). Анна Блинкова (Россия) – 619...

74 (77). Анастасия Потапова (Россия) - 591...

79 (85). Дарья Касаткина (Россия) – 568...

84 (82). Маргарита Гаспарян (Россия) – 530

85 (83). Наталья Вихлянцева (Россия) – 524...

100 (98). Виталия Дьяченко (Россия) – 473

* – положение в предыдущем рейтинге