Серена Уильямс: «От попкорна мой зад становится больше»
09:34
37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс рассказала про свои физиологические особенности. По ее словам, от попкорна она набирает вес.
— Думаю, от попкорна мой зад становится больше, — написала Уильямс в Twitter.
Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате США Уильямс вышла в финал, где проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску со счетом 3:6, 5:7.
I think popcorn is making my butt bigger. ??— Serena Williams (@serenawilliams) September 23, 2019
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