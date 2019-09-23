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Серена Уильямс: «От попкорна мой зад становится больше»

09:34

37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс рассказала про свои физиологические особенности. По ее словам, от попкорна она набирает вес.

— Думаю, от попкорна мой зад становится больше, — написала Уильямс в Twitter.

Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате США Уильямс вышла в финал, где проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску со счетом 3:6, 5:7.

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