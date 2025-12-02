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2 декабря 2025, 23:15

Серена Уильямс опровергла информацию о возвращении в пул допинг-тестирования

Руслан Минаев
Серена Уильямс.
Фото Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс опровергла новость о том, что она возвращается в пул допинг-тестирования.

«Боже мой, я не возвращаюсь. Просто сумасшедшая шумиха», — написала 44-летняя американка в соцсети X.

Последний раз Уильямс выступала в 2022 году на US Open. Она является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 14-кратной — в парном разряде, на ее счету также два титула на «мейджорах» в миксте.

Уильямс 319 недель находилась на первой строчке рейтинга WTA, что является третьим результатом в истории.

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Теннис
Серена Уильямс
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