Серена Уильямс опровергла информацию о возвращении в пул допинг-тестирования

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс опровергла новость о том, что она возвращается в пул допинг-тестирования.

«Боже мой, я не возвращаюсь. Просто сумасшедшая шумиха», — написала 44-летняя американка в соцсети X.

Последний раз Уильямс выступала в 2022 году на US Open. Она является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 14-кратной — в парном разряде, на ее счету также два титула на «мейджорах» в миксте.

Уильямс 319 недель находилась на первой строчке рейтинга WTA, что является третьим результатом в истории.