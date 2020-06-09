Серена Уильямс: «Нельзя допустить, чтобы расизм стал нормой»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала, приходилось ли ей сталкиваться с расизмом.

— Многие не знают, но за свою жизнь я столкнулась со множеством проблем — с неравенством, расизмом. — цитирует Уильямс официальный сайт WTA. — Это стало подобием нормы для людей с моим цветом кожи. Нельзя допустить, чтобы это стало нормой.

Я очень религиозна и верю в Библию. Бог поможет нам обрести покой и безопасность. Это мое утешение. Печально, что человеку моего уровня приходится мириться со многими вещами из-за цвета кожи.