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Серена Уильямс: «Нельзя допустить, чтобы расизм стал нормой»

21:54
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала, приходилось ли ей сталкиваться с расизмом.

— Многие не знают, но за свою жизнь я столкнулась со множеством проблем — с неравенством, расизмом. — цитирует Уильямс официальный сайт WTA. — Это стало подобием нормы для людей с моим цветом кожи. Нельзя допустить, чтобы это стало нормой.

Я очень религиозна и верю в Библию. Бог поможет нам обрести покой и безопасность. Это мое утешение. Печально, что человеку моего уровня приходится мириться со многими вещами из-за цвета кожи.

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