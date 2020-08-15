Серена Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира в Лексингтоне
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Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертьфинале турнира в Лексингтоне уступила соотечественнице Шелби Роджерс со счетом 6:1, 4:6, 6:7.
Девятая ракетка мира сделала три эйса, совершила две двойные ошибки и взяла два брейк-пойнта из четырех. Роджерс пять раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и взяла один брейк из четырех.
В полуфинале Роджерс встретится со швейцаркой Джил Тайхманн.
Лексингтон (США)
Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Шелби Роджерс (США, WC) — Серена Уильямс (США, 1) — 1:6, 6:4, 7:6 (7:5)
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