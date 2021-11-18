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Серена Уильямс: «Надеюсь, что Пэн в безопасности и как можно скорее найдется»

22:37
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23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс прокомментировала ситуацию с пропажей китайской теннисистки Шуай Пэн.

«Я опустошена и потрясена новостью о моей коллеге Шуай Пэн. Я надеюсь, что она в безопасности и как можно скорее найдется. Требуется расследование, и нам нельзя молчать. Посылаю любовь ей и ее семье в это невероятно трудное время #гдеПэнШуай», — написала Уильямс в Twitter.

Вчера китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо, которое Шуай Пэн якобы отправила главе WTA Стиву Саймону. Там говорилось, что обвинения в сексуальном насилии, которые теннисистка выдвинула две недели назад в адрес бывшего вице-премьера Китая, ложные, а спортсменка не пропала и отдыхает дома.

После этого сообщения глава WTA Стив Саймон заявил, что сомневается в его достоверности.

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