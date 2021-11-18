Серена Уильямс: «Надеюсь, что Пэн в безопасности и как можно скорее найдется»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс прокомментировала ситуацию с пропажей китайской теннисистки Шуай Пэн.

«Я опустошена и потрясена новостью о моей коллеге Шуай Пэн. Я надеюсь, что она в безопасности и как можно скорее найдется. Требуется расследование, и нам нельзя молчать. Посылаю любовь ей и ее семье в это невероятно трудное время #гдеПэнШуай», — написала Уильямс в Twitter.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

Вчера китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо, которое Шуай Пэн якобы отправила главе WTA Стиву Саймону. Там говорилось, что обвинения в сексуальном насилии, которые теннисистка выдвинула две недели назад в адрес бывшего вице-премьера Китая, ложные, а спортсменка не пропала и отдыхает дома.

После этого сообщения глава WTA Стив Саймон заявил, что сомневается в его достоверности.