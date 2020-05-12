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Серена Уильямс — лучшая теннисистка последних 10 лет, Шарапова не вошла в топ-20

12 мая 2020, 23:28
Серена Уильямс. Фото Instagram
Серена Уильямс. Фото Instagram
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Пресс-служба WTA опубликовала рейтинг теннисисток, которые с начала 2010 года набрали наибольшее количество очков. Его возглавила американка Серена Уильямс. Больше года она пропускала из-за беременности, трижды заранее заканчивала сезон.

В первую десятку вошли: Петра Квитова, Симона Халеп, Ангелик Кербер, Виктория Азаренко, Каролина Плишкова, Саманта Стосур, Элина Свитолина, Гарбинье Мугуруса и Винус Уильямс.

12-е место заняла Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова — 14-я. Мария Шарапова вне топ-20.

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