Уильямс ответила на вопрос о возобновлении карьеры: «Это как наркотик»

Экс первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что скучает по выступлениям на корте перед большой публикой.

«Очевидно, я хотела бы вернуться на «последний танец». Я думаю, что, если ты можешь испытать это чувство в спорте, когда ты стоишь перед толпой, которая хочет видеть тебя и твоего соперника в данный момент и неважно где, это невероятный кайф и это увлекает. Честно говоря, это как наркотик. Так что да, я действительно скучаю по этому», — приводит слова Уильямс Harpers Bazaar.

За всю карьеру Уильямс выиграла 72 титула WTA. На счету американской теннисистки 23 победы на турнирах «Большого шлема». В последний раз экс-первая ракетка мира выходила на корт в 2022 году.