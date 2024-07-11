Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:21

Уильямс ответила на вопрос о возобновлении карьеры: «Это как наркотик»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что скучает по выступлениям на корте перед большой публикой.

«Очевидно, я хотела бы вернуться на «последний танец». Я думаю, что, если ты можешь испытать это чувство в спорте, когда ты стоишь перед толпой, которая хочет видеть тебя и твоего соперника в данный момент и неважно где, это невероятный кайф и это увлекает. Честно говоря, это как наркотик. Так что да, я действительно скучаю по этому», — приводит слова Уильямс Harpers Bazaar.

За всю карьеру Уильямс выиграла 72 титула WTA. На счету американской теннисистки 23 победы на турнирах «Большого шлема». В последний раз экс-первая ракетка мира выходила на корт в 2022 году.

Серена Уильямс
0
Читайте также
Мать мексиканского футболиста обвиняет его в убийстве собственной сестры
Гол 16-летнего Ямаля помог Испании выйти в финал Евро-2024
СВР рассекретила данные о поиске США альтернативы Зеленскому
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
На Вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное
Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петрова рассказала о конфликте с Шараповой

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости