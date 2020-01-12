Серена Уильямс и Возняцки проиграли финал парного турнира в Окленде

Победителями турнира WTA в Окленде (Новая Зеландия) в парном разряде стали Азиа Мухаммед/Тэйлор Таунсенд (США). В финале они обыграли пару Серена Уильямс/Каролин Возняцки (США/Дания) — 6:4, 6:4.

Ранее Серена Уильямс победила в одиночном разряде. Все призовые она пообещала пожертвовать на борьбу с пожарами в Австралии.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic 2020

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Азиа Мухаммед/Тэйлор Таунсенд (США) — Серена Уильямс/Каролин Возняцки (США/Дания) — 6:4, 6:4