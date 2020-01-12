Серена Уильямс и Возняцки проиграли финал парного турнира в Окленде
11:25
Победителями турнира WTA в Окленде (Новая Зеландия) в парном разряде стали Азиа Мухаммед/Тэйлор Таунсенд (США). В финале они обыграли пару Серена Уильямс/Каролин Возняцки (США/Дания) — 6:4, 6:4.
Ранее Серена Уильямс победила в одиночном разряде. Все призовые она пообещала пожертвовать на борьбу с пожарами в Австралии.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic 2020
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Азиа Мухаммед/Тэйлор Таунсенд (США) — Серена Уильямс/Каролин Возняцки (США/Дания) — 6:4, 6:4
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