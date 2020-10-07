Серена пожаловалась, что «ей недоплачивали» и что ее «недооценивали»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс в интервью британскому журналу Vogue рассказала о том, что многократно сталкивалась с расовой дискриминацией в теннисе.

«В конце мая у меня многие белые просили у меня прощения. Но я не думаю, что они только сейчас начали понимать, что на протяжении всей карьеры мне недоплачивали и меня недооценивали, — сказала Серена. — Они раньше этого не видели? Я говорила об этом все время — день за днем, — отметила 39-летняя американка. — Но я никогда не хотела, чтобы у меня был другой цвет кожи, или чтобы я стала чуть светлее. Мне нравится, как я выгляжу, что я красивая черная женщина. Для меня это идеально. Я не хотела бы ничего другого».