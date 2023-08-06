Селиваненко считает, что Гауфф по игре одержала победу над Самсоновой

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российской теннисистки Людмилы Самсоновой от американки Коко Гауфф в полуфинале турнира в Вашингтоне (США) — 3:6, 3:6.

«Любой результат в теннисе является совокупностью многих факторов. Коко во вчерашнем матче выиграла наиболее важные мячи на брейк-пойнтах, лучше подавала, меньше делала невынужденных ошибок. Хотя второй сет был достаточно длинный для такого счета, но в общем результат по игре», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В финале турнира Гауфф встретится с Марией Саккари из Греции.