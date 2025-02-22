Селиваненко призвал не сравнивать Андрееву с Шараповой: «Каждый игрок такого уровня уникален сам по себе»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Мирры Андреевой на турнире WTA 1000 в Дубае.

В финале 17-летняя россиянка выиграла у датчанки Клары Таусон (7:6 (7:1), 6:1).

«Может ли Андреева стать новой Шараповой? Мирра провела как будто на одном дыхании все матчи, обыграв по ходу по сути всех лидеров тура. Не считаю корректным заниматься сравнением Мирры и называть ее «новой кем бы то ни было». Каждый игрок такого уровня уникален сам по себе», — сказал Селиваненко «СЭ».

Для Андреевой этот титул стал вторым в карьере и первым на турнирах уровня WTA 1000. Благодаря победе в «тысячнике» Мирра поднимется на 9-е место в мировом рейтинге и станет первой ракеткой России.