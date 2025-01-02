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Сегодня, 12:25

Селиваненко — о победе Андреевой: «Отличный старт для начала сезона»

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Член комитета Международного зала теннисной славы, вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» выход российской теннисистки Мирры Андреевой в четвертьфинал турнира в Брисбене.

«Мирра сыграла очень уверенно, поведя в матче, реализовав все брейк-пойнты и не дав Линде шансов вернуться в игре. Отличный старт для начала сезона», — сказал Селиваненко «СЭ».

17-летняя Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене, победив чешку Линду Носкову (6:3, 6:0).

Вероника Ольшукова

Теннис
Алексей Селиваненко
Мирра Андреева
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