13 февраля, 18:37

Селиваненко — об Александровой: «Она готова играть на победу с любым соперником»

Константин Белов
Корреспондент

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Екатерины Александровой над американкой Джессикой Пегулой (4:6, 6:1, 6:1) в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Дохе.

«Катя набрала такой темп, что она готова играть на победу с любым соперником. При этом зачастую возвращаясь в игру в сложных ситуациях, что особенно ценно», — сказал Селиваненко «СЭ».

В полуфинале Александрова встретится с победителем матча Марта Костюк (Украина) — Аманда Анисимова (США), который состоится в четверг, 13 февраля, и начнется в 20.30 (мск).

