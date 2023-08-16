Селиваненко объяснил поражение Самсоновой в первом круге турнира в Цинциннати

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на поражение россиянки Людмилы Самсоновой от чешки Линды Носковой в первом круге турнира в Цинциннати.

«Любой результат — всегда совокупность многих факторов. В причинах видится наверняка и усталость Людмилы, как физическая, так и эмоциональная после турнира в Монреале на прошлой неделе», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Ранее Самсонова дошла до финала турнира в Монреале, где уступила американке Джессике Пегуле со счетом 1:6, 0:6. После «Мастерса» 24-летняя теннисистка поднялась на 12-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой России.