Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:09

Селиваненко объяснил поражение Самсоновой в первом круге турнира в Цинциннати

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на поражение россиянки Людмилы Самсоновой от чешки Линды Носковой в первом круге турнира в Цинциннати.

«Любой результат — всегда совокупность многих факторов. В причинах видится наверняка и усталость Людмилы, как физическая, так и эмоциональная после турнира в Монреале на прошлой неделе», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Ранее Самсонова дошла до финала турнира в Монреале, где уступила американке Джессике Пегуле со счетом 1:6, 0:6. После «Мастерса» 24-летняя теннисистка поднялась на 12-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой России.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11067488-selivanenko-obyasnil-porazhenie-samsonovoj-v-pervom-matche-v-statuse-pervoj-raketki-rossii.html
Теннис
Людмила Самсонова
0
Читайте также
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Экс-первая ракетка мира Возняцки возобновила карьеру
Экс-депутат парламента Финляндии усомнился в долгом пребывании страны в НАТО
Младенца в пакете нашли на улице в Ленинградской области
Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина — Грачева и другие игры: расписание матчей дня в Цинциннати 16 августа
Новости
RSS RSS
Все новости