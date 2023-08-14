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Сегодня, 13:56

Селиваненко объяснил, почему Самсонова уступила в финале турнира в Монреале

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от встречи российской теннисистки Людмилы Самсоновой, занимавшей на тот момент 18-е место в рейтинге WTA, с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой из США в финале турнира в канадском Монреале.

«В теннисе все может перевернуться за несколько розыгрышей. В первом сете полуфинала казалось, что у Самсоновой нет шансов против Рыбакиной. Однако три двойные ошибки подряд Елены, и игра пошла в другую сторону. А Людмила полностью использовала свои шансы. В финале же Пегула действовала безупречно и не дала Самсоновой возможностей переломить ход встречи. А у Людмилы просто закончились запасы сил и энергии после несколько тяжелых длительных матчей и переносов. Джессика была в финале лучше и победила заслуженно. А разговоры о том, что было бы, если бы Самсонова не играла два матча в день, не имеют смысла. Усталость, естественно, давала о себе знать. Но это был лишь один из факторов», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Самсонова проиграла в финале третьей ракетке мира Джессике Пегуле из США со счетом 1:6, 0:6. 24-летняя теннисистка после выхода в финал турнира в Монреале поднялась на 12-е место и впервые в карьере стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину, занимающую 13-ю строчку.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11062901-selivanenko-obyasnil-pochemu-samsonova-ustupila-v-finale-turnira-v-monreale.html
Теннис
Людмила Самсонова
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