Селфи Шараповой в честь первой победы на траве с 2015 года

Российская теннисистка Мария Шарапова выразила в своем Твиттере радость по поводу победы над словачкой Викторией Кузьмовой на турнире на Мальорке. Россиянка выиграла со счетом 7:6 (10:8), 6:0.

– Первый матч за несколько месяцев, – написала Шарапова в Твиттере. – Первая победа на траве с 2015 года. Обычно я не включаю телефон, пока не остыну (только чтобы написать маме), но это заслуживает селфи.