Селфи Шараповой в честь первой победы на траве с 2015 года

Российская теннисистка Мария Шарапова выразила в своем Твиттере радость по поводу победы над словачкой Викторией Кузьмовой на турнире на Мальорке. Россиянка выиграла со счетом 7:6 (10:8), 6:0.
– Первый матч за несколько месяцев, – написала Шарапова в Твиттере. – Первая победа на траве с 2015 года. Обычно я не включаю телефон, пока не остыну (только чтобы написать маме), но это заслуживает селфи.
First match in a few months. First win on grass since 15’. I don’t usually get my phone out until I’m finished with my cool down ( only to write to mama 😊) but this deserves a selfie 😘🤸🏼♀️ pic.twitter.com/YARbPdRb3Z— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 18 июня 2019 г.
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