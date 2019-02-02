"Сделала все что могла". Звонарева - о поражении от Векич

Российская теннисистка Вера Звонарева заявила, что сделала все возможное в полуфинальном матче турнира WTA в Санкт-Петербурге против хорватки Донны Векич. 34-летняя россиянка уступила сопернице со счетом 2:6, 2:6.

- У нас получился достаточно напряженный матч, физически непростой, - приводит слова Звонаревой РИА Новости. - Я сделала все что могла. Сделала выводы и надеюсь, что при следующей встрече с Векич подойду более готовой. У любого теннисиста к концу турнира накапливается усталость, но ничего страшного в этом нет. Я была готова к полуфиналу.

В финале Векич встретится с представительницей Голландии Кики Бертенс.

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