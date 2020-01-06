«Счастье. Волосы обильно растут». Итальянская теннисистка выложила первое фото после победы над раком

Итальянская экс-теннисистка Франческа Скьявоне через Instagram поделилась первой фотографией после объявления победы над раком. 39-летняя спортсменка держится за волосы, которые отрасли после химиотерапии.

— Какое счастье. Обильно растут, — написала она в Instagram.

Скьявоне выиграла восемь турниров уровня WTA. В 2010 году она взяла Roland Garros.