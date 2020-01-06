«Счастье. Волосы обильно растут». Итальянская теннисистка выложила первое фото после победы над раком
6 января 2020, 23:39
Итальянская экс-теннисистка Франческа Скьявоне через Instagram поделилась первой фотографией после объявления победы над раком. 39-летняя спортсменка держится за волосы, которые отрасли после химиотерапии.
— Какое счастье. Обильно растут, — написала она в Instagram.
Скьявоне выиграла восемь турниров уровня WTA. В 2010 году она взяла Roland Garros.
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