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«Счастье. Волосы обильно растут». Итальянская теннисистка выложила первое фото после победы над раком

6 января 2020, 23:39

Итальянская экс-теннисистка Франческа Скьявоне через Instagram поделилась первой фотографией после объявления победы над раком. 39-летняя спортсменка держится за волосы, которые отрасли после химиотерапии.

— Какое счастье. Обильно растут, — написала она в Instagram.

Скьявоне выиграла восемь турниров уровня WTA. В 2010 году она взяла Roland Garros.

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