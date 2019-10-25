Сайсай уступила Мартич, но вышла в полуфинал WTA Elite Trophy
14:39
Представительница Китая Чжэн Сайсай уступила хорватке Петре Мартич в матче группового этапа турнира WTA Elite Trophy в Чжухае — 4:6, 3:6.
Их матч продолжался 1 час 34 минуты. Поражение не помешало выйти Сайсай в полуфинал турнира.
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа «Орхидея»
Петра Мартич (Хорватия, 5) — Чжэн Сайсай (Китай, 12, WC) — 6:4, 6:3
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