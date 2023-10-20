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Сегодня, 09:47

Савиных уступила Соснович во втором круге турнира в Наньчане

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Валерия Савиных во втором круге турнира в Наньчане уступила Александре Соснович из Белоруссии со счетом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету 32-летней россиянки 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге Соснович встретится с канадкой Лейлой Фернандес, которая обыграла китаянку Ю Сяоди (6:4, 6:1).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Валерия Савиных (Россия) — 6:3, 6:2

Лейла Фернандес (Канада) — Ю Сяоди (Китай, Q) — 6:4, 6:1

Валерия Савиных
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