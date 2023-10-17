Савиных победила Линетт на тай-брейке и вышла во второй круг турнира в Наньчане

Россиянка Валерия Савиных в трех сетах обыграла представительницу Польши Магду Линетт в первом круге турнира в Наньчане.

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу российской теннисистки.

Савиных ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Линетт 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 13.

Следующей соперницей Савиных будет победительница матча Виктория Грунчакова (Словакия) — Александра Соснович (Белоруссия).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Валерия Савиных (Россия) — Магда Линетт (Польша, 2) — 7:5, 3:6, 7:6 (7:3)