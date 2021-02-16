Савиных и Макхэйл вылетели во втором круге турнира в Мельбурне
06:48
Россиянка Валерия Савиных в паре с американской Кристиной Макхэйл во втором круге турнира в Мельбурне 16 февраля уступили тайскому дуэту Чань Хаочин/Чань Латиша — 6:7, 4:6.
Матч длился полтора часа.
В третьем круге тайский дуэт сыграет против китайско-японской пары Яфань Ван/Макото Ниномия.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Phillip Island Trophy
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань, 1) — Кристина Макхэйл/Валерия Савиных (США/Россия) — 7:6, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю