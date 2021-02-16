Савиных и Макхэйл вылетели во втором круге турнира в Мельбурне

Россиянка Валерия Савиных в паре с американской Кристиной Макхэйл во втором круге турнира в Мельбурне 16 февраля уступили тайскому дуэту Чань Хаочин/Чань Латиша — 6:7, 4:6.

Матч длился полтора часа.

В третьем круге тайский дуэт сыграет против китайско-японской пары Яфань Ван/Макото Ниномия.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань, 1) — Кристина Макхэйл/Валерия Савиных (США/Россия) — 7:6, 6:4