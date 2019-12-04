«Сатана, покинь мой Instagram». Что происходит у Калинской и Кирьоса?

Российская теннисистка Анна Калинская и австралиец Ник Кирьос обменялись резкими комментариями в Instagram. Ранее СМИ приписывали теннисистам роман.

Кирьос опубликовал фотографию с девушкой в рваных джинсах. Калинская написала ему: «Купи новые джинсы своей девушке!»

Затем Калинская выложила фото, под которым Кирьос написал комментарий: «Кажется, ты сделала скриншот моего Instagram и отправила мне утром? Увидимся!».

«Сатана, покинь мой Instagram», — написала Калинская в ответ.