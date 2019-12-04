«Сатана, покинь мой Instagram». Что происходит у Калинской и Кирьоса?
15:20
Российская теннисистка Анна Калинская и австралиец Ник Кирьос обменялись резкими комментариями в Instagram. Ранее СМИ приписывали теннисистам роман.
Кирьос опубликовал фотографию с девушкой в рваных джинсах. Калинская написала ему: «Купи новые джинсы своей девушке!»
Затем Калинская выложила фото, под которым Кирьос написал комментарий: «Кажется, ты сделала скриншот моего Instagram и отправила мне утром? Увидимся!».
«Сатана, покинь мой Instagram», — написала Калинская в ответ.
Well then...Guess Kyrgios & Kalinskaya are done ?? pic.twitter.com/hh9dbwGRnB— Due_tennis321 (@DTennis321) December 2, 2019
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