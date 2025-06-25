Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

25 июня, 16:25

Блинкова выиграла во втором круге турнира в Истбурне

Камила Абдурахманова
корреспондент

Россиянка Анна Блинкова обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сан во втором круге турнира в Истбурне со счетом 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 8 минут. За это время Блинкова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Сун три подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Майя Джойнт (Австралия) — Эмма Радукану (Великобритания).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Анна Блинкова
Читайте также
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 678ugu

    Что же ты, ушлепок, Дашу Касаткину не любишь? Отвергла твою любов?

    25.06.2025

  • hаnt64

    Аня когда-то играла в финале юношеского Уимблдона. На траве играть умеет, поэтому ничего удивительного в этой победе.

    25.06.2025

  • Алехандрохорс

    Аня - ещё одна наша четвертьфиналистка на этом турнире, да к тому же подхватившая флаг первой сеянной ньюавстралийки, которую в первом круге обыграла Лулу Сан, поверженная сегодня Бликовой.) Хорошая победа над теннисисткой стоящей на 23 пункта выше в рейтинге.

    25.06.2025

  • hant64

    Сегодня Блинкова наглядно показала уровень нынешней Касаткиной, которую вчера убрала с дороги именно Лулу. И да, Абдурахманова, ну хотя бы дважды в одной заметке можно одинаково фамилию теннисистки написать? Понимаю, что Лулу по фамилии и Сан называют, и Сун, а сама она вообще её произносит как Сын, но, тем не менее...

    25.06.2025

  • инок

    Аня уверенно в двух сетах выиграла матч. С победой её и выходом в следующий круг.

    25.06.2025

  • krinf15

    Пока, слава Богу, у наших девчуль удачный день - три из трёх! Сначала Катя, потом Настя, теперь Аня! Очень надеюсь, что к этому приятному списку вечерком подтянется и Мирра (хотя и у неё соперница на порядок сильнее)!

    25.06.2025

    • Павлюченкова выиграла во втором круге турнира в Истбурне

    Свитолина уступила Хаддад Майе во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости