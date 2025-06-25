Блинкова выиграла во втором круге турнира в Истбурне

Россиянка Анна Блинкова обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сан во втором круге турнира в Истбурне со счетом 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 8 минут. За это время Блинкова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Сун три подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Майя Джойнт (Австралия) — Эмма Радукану (Великобритания).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3