Блинкова выиграла во втором круге турнира в Истбурне
Россиянка Анна Блинкова обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сан во втором круге турнира в Истбурне со счетом 6:3, 6:3.
Матч длился 1 час 8 минут. За это время Блинкова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Сун три подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Майя Джойнт (Австралия) — Эмма Радукану (Великобритания).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3
