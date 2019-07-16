Самсонова вышла во второй круг турнира в Лозанне и сыграет с обидчицей Грачевой

Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Лозанне. В игре первого круга она обыграла Полин Пармантье из Франции.

Соперницей Самсоновой станет китаянка Хань Синьюнь, которая взяла верх над другой представительницей России Варварой Грачевой.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championships Lausanne

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) - Полин Пармантье (Франция) - 6:0, 3:6, 6:3

Элли Кик (США, Q) - Татьяна Мария (Германия, 5) - 6:1, 6:0