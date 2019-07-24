Россиянка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира в Палермо. В матче второго круга она обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек - 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

В следующем круге ее соперницей будет победительница матча Фиона Ферро (Франция) -

Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).

Палермо (Италия)

Турнир WTA Palermo Ladies Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, LL) - Тамара Зиданшек (Словения, 4) - 6:2, 7:5