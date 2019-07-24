Россиянка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира в Палермо. В матче второго круга она обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек - 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
В следующем круге ее соперницей будет победительница матча Фиона Ферро (Франция) -
Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).
Палермо (Италия)
Турнир WTA Palermo Ladies Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, LL) - Тамара Зиданшек (Словения, 4) - 6:2, 7:5
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