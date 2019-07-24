18:44 | Теннис — WTA

Самсонова вышла в третий круг турнира в Палермо

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Россиянка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира в Палермо. В матче второго круга она обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек - 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

В следующем круге ее соперницей будет победительница матча Фиона Ферро (Франция) - 
Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).

Палермо (Италия) 

Турнир WTA Palermo Ladies Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Людмила Самсонова (Россия, LL) - Тамара Зиданшек (Словения, 4) - 6:2, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/palermo/2019/

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