Россиянка Людмила Самсонова вышла в следующий раунд квалификации Australian Open. В четвертьфинале она была сильнее Лу Цзя Цзин из Китая — 6:1, 6:0.

Также в следующий раунд пробились еще две представительницы России: Валерия Савиных и Варвара Флинк, которые победили Нейкту Бейнс (Великобритания) и Осеан Доден (Франция) соответственно.

А вот Камилла Рахимова и Марина Мельникова закончили свое выступления на кортах в Австралии.