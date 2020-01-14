Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Самсонова вышла в следующий раунд квалификации Australian Open

10:56
Теги:

Россиянка Людмила Самсонова вышла в следующий раунд квалификации Australian Open. В четвертьфинале она была сильнее Лу Цзя Цзин из Китая — 6:1, 6:0.

Также в следующий раунд пробились еще две представительницы России: Валерия Савиных и Варвара Флинк, которые победили Нейкту Бейнс (Великобритания) и Осеан Доден (Франция) соответственно.

А вот Камилла Рахимова и Марина Мельникова закончили свое выступления на кортах в Австралии.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир