Самсонова вышла в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде
Российская теннисистка Людмила Самсонова и итальянка Элизабетта Коччаретто вышли в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде.
Игра продолжалась 1 час 44 минуты.
В полуфинале Самсонова и Коччаретто сыграют с победительницами матча Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — Тан Цяньхуэй/Юань Юэ (Китай, WC) — 7:6 (9:7), 6:3
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