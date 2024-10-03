Самсонова вышла в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российская теннисистка Людмила Самсонова и итальянка Элизабетта Коччаретто вышли в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде.

Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

В полуфинале Самсонова и Коччаретто сыграют с победительницами матча Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — Тан Цяньхуэй/Юань Юэ (Китай, WC) — 7:6 (9:7), 6:3