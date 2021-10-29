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Самсонова вышла в полуфинал турнира в Италии

Самсонова обыграла Калинскую в 1/4 финала турнира в Италии
15:51

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Анну Калинскую (6:1, 6:2) в 1/4 финала турнира в Италии.

В полуфинале Самсонова сыграет с победителем в паре Клара Таусон (Дания, 5) — Энн Ли (США, 9).

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия, 3) — Анна Калинская (Россия) — 6:1, 6:2.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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