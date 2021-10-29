Самсонова вышла в полуфинал турнира в Италии
Самсонова обыграла Калинскую в 1/4 финала турнира в Италии
15:51
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Анну Калинскую (6:1, 6:2) в 1/4 финала турнира в Италии.
В полуфинале Самсонова сыграет с победителем в паре Клара Таусон (Дания, 5) — Энн Ли (США, 9).
Курмайер (Италия)
Турнир WTA Courmayeur Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Людмила Самсонова (Россия, 3) — Анна Калинская (Россия) — 6:1, 6:2.
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