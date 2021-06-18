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Самсонова победила американку Кис и вышла в полуфинал турнира в Берлине

20:24
Людмила Самсонова. Фото Instagram
Людмила Самсонова. Фото Instagram
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Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Мэдисон Кис (7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:0)) в матче четвертьфинала турнира WTA в Берлине (Германия.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 27 минут.

В полуфинале 22-летняя Самсонова сыграет с победителем пары Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Мэдисон Кис (США) — 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:0)

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