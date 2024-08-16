Самсонова в четвертьфинале турнира в Цинциннати сыграет с Соболенко
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в третьем круге турнира в Цинциннати обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. На счету 26-летней белоруски 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале Собооленко встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Элина Свитолина (Украина) — 7:5, 6:2
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