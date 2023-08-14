Самсонова уступила Пегуле в финале турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова в финале турнира в Монреале уступила американке Джессике Пегуле со счетом 1:6, 0:6.

Встреча продолжалась 50 минут. На счету Самсоновой 6 двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта. У Пегулы 5 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнта из 8.

Для 29-летней Пегулы это первый трофей в 2023 году и третий — в карьере.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Джессика Пегула (США, 4) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 6:1, 6:0