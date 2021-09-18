Самсонова уступила Остапенко в полуфинале турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться в финал турнира в Люксембурге.

В полуфинальном поединке Самсонова в двух сетах проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 1:6, 6:7.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Остапенко (Латвия, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 7) — 6:1, 7:6 (7:4)