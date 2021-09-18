Самсонова уступила Остапенко в полуфинале турнира в Люксембурге
16:40
Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться в финал турнира в Люксембурге.
В полуфинальном поединке Самсонова в двух сетах проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 1:6, 6:7.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Елена Остапенко (Латвия, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 7) — 6:1, 7:6 (7:4)
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